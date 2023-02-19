الخطوط الجوية التركية تمدد رحلات الإخلاء المجانية حتى 1 مارس

الوكيل الاخباري- تواصل الخطوط الجوية التركية حشد جميع مواردها لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد يوم 6 فبراير الجاري.

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وأعلنت الشركة، اليوم الأحد، عن تمديد رحلات الإجلاء المجانية التي تنظمها من المناطق المنكوبة. وأكدت على أن رحلاتها من مطارات 8 مدن تركية تضررت من الزلزال، ستستمر حتى 1 مارس القادم.



يذكر أنه منذ اليوم الأول للكارثة، تم تنفيذ ما مجموعه 3 آلاف و32 رحلة جوية في كلا الاتجاهين في مناطق الزلزال.



وتم التأكيد على إرسال 143740 فريق بحث وإنقاذ وإغاثة إلى المنطقة. كما تم الإعلان عن إجلاء 265 ألفا 754 من ضحايا الزلزال، من المدن المعرضة للكارثة.



وذكرت الشركة أنه تم تسليم 10 آلاف 753 طنا من مواد الإغاثة للمحتاجين بفضل 177 رحلة شحن.

روسيا اليوم