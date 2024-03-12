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الثلاثاء، 12-03-2024 03:37 م

الداخلية الروسية تصدر مذكرة بحث بحق وزير داخلية إستونيا

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الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية الروسية، مذكرة بحث ضد وزير داخلية إستونيا لوري لانيميتس، ووضعته على قائمة المطلوبين والملاحقين بتهم جنائية.

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وتشير وسائل الإعلام إلى أن اسم الوزير ظهر فعلا على قائمة المطلوبين والملاحقين جنائيا التابعة لوزارة الداخلية الروسية.

وجاء في منشور القائمة: "لوري لانيميتس. مطلوب للعدالة بموجب مادة من قانون العقوبات الجنائية الروسي".


وأوضح مصدر في الهيئات الأمنية لمراسل تاس، أنه تم فتح قضية جنائية ضد الوزير الإستوني، لضلوعه في عمليات تدمير وإتلاف النصب التذكارية للجنود السوفييت.

 

RT

 




 

 


 

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