الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

الجامعة الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع "آدا" الأرذبيجانية

لإضرارها بأمنها.. إسرائيل تدرس إغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية

مصر ترد على أنباء استدعاء السفيرة الإسرائيلية في القاهرة

الخارجية: إجلاء 54 أردنياً من قطاع غزة اليوم

الانجليزية والرشادية .. أسعار ليرة الذهب بالأردن اليوم

694 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام "كليك" الشهر الماضي

مصر: هناك توتر في العلاقات مع إسرائيل ولدينا العديد من الأوراق لاستخدامها في الوقت المناسب

استشهاد فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين

الثلاثاء، 13-02-2024 10:54 ص

NHK : أكثر من 80 برلمانيا من الحزب الحاكم باليابان فبركوا بياناتهم المالية

GGMXs5aWUAAC86K


الوكيل الإخباري - أفادت قناة NHK التلفزيونية، بأن ما لا يقل عن 82 عضوا في البرلمان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان قدموا بيانات مالية تحتوي على مخالفات.

اضافة اعلان


ووفقا للقناة، تم تسجيل هذه المخالفات خلال استطلاع داخلي في الحزب.


وشارك في الاستطلاع جميع البرلمانيين الحاليين من الحزب الليبرالي الديمقراطي وعددهم 374 وكذلك 10 من زعماء الدوائر الانتخابية. وتتعلق الانتهاكات بجرد الدخل الناتج عن بيع التذاكر للاجتماعات المدفوعة الأجر.

ونوهت القناة بأنه لم يتم تضمين هذه الأموال في التقارير، أو تم التبرع بها، ولكن ليس بنفس الحجم المذكور.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65cb15704c59b733634aa4fe

باكو ويريفان تتبادلان الاتهامات بالقصف على الحدود

14020223001084_Test_PhotoN

لإضرارها بأمنها.. إسرائيل تدرس إغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية

65cb21254c59b733634aa50b

مصر ترد على أنباء استدعاء السفيرة الإسرائيلية في القاهرة

11

أردوغان يصل إلى الإمارات ضمن جولة تشمل مصر

65cab2844c59b7334c738876

مصر: هناك توتر في العلاقات مع إسرائيل ولدينا العديد من الأوراق لاستخدامها في الوقت المناسب

GGMXs5aWUAAC86K

الإفراج المبكر مع مراقبة بسوار إلكتروني لرئيس وزراء تايلاند السابق

أخبار متعلقة
65c1de0142360459be58ae08

محافظة يابانية تعلن نيتها إعدام نحو 110 آلاف دجاجة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

65b889c44c59b706f20dabfd

كيشيدا: نريد معاهدة سلام مع روسيا وسنواصل فرض العقوبات ضدها

65a3b4744c59b769487a078f

الدفاع اليابانية تقوم بتحليل رحلة صاروخ أطلقته كوريا الشمالية

65a3a782423604124d67953e

بوتين يؤكد سعادته بزيارة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا

65a396a542360414697e23a0

مقتل 5 جنود باكستانيين بانفجار في إقليم بلوشستان

65a394fb4c59b756a16b2abb

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا في 15-17 يناير