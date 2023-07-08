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الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 02:41 م

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

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الوكيل الإخباري- أدانت قوات الدعم السريع في السودان بأشد العبارات "القصف الممنهج بالطائرات صباح اليوم السبت على المواطنين في عدد من الأحياء السكنية غرب أم درمان من قبل طيران الجيش".

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وقالت الدعم السريع في بيان لها: "إن الهجوم البربري الذي نفذته قوات الانقلابيين على مواطني مربع 22 دار السلام امبدة، ومقتل أكثر من 31 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين وهدم المنازل بمن فيها، جريمة نكراء في حق الإنسانية ومخالفة صريحة لمبادئ ديننا الحنيف، وكل والأعراف والمواثيق الدولية وتعكس بوضوح حجم الحقد والغبن الذي تضمره هذه العصابة الفاسدة تجاه شعبنا".

وأضافت: "إننا ندعو جميع الفاعلين بالداخل والخارج إلى القيام بمسؤولياتهم برصد وتوثيق عمليات الإبادة التي يرتكبها الانقلابيون وفلول النظام البائد يوميا بحق المدنيين بعد فشل مخططاتهم في الاستيلاء على السلطة".

وتابعت: "لن ندخر جهدا من أجل حماية الشعب السوداني من اعتداءات الفلول وكتائب الظل الإرهابية التي تنتهج سياسة الأرض المحروقة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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