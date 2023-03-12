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الأحد، 12-03-2023 04:06 م

الدفاع الروسية: القضاء على 220 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال يوم

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد تصفية 220 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك، وتحييد 8 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي.

وأفادت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، بأن خسائر العدو وصلت إلى نحو 45 جنديا على محور كوبيانسك، حيث تم القضاء على 5 مجموعات تخريب معادية، إضافة إلى 100 جندي على محور كراسني ليمان، و50 جنديا على محوري زابوروجيه وجنوب دونيتسك، حيث تم تحيييد 3 مجموعات تخريبية.

كما خسر العدو على المحاور المذكورة، إضافة إلى محور خيرسون، قطعتين من مدافع ذاتية الدفع "غفوزديكا" وعددا من مدافع الهاوتزر D-30 والمدرعات والمركبات العسكرية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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