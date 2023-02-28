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الثلاثاء، 28-02-2023 01:42 م

الدفاع الروسية تعلن عن إجراء تدريبات في المنطقة الغربية لاعتراض هدف وهمي

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء تدريب على الدفاع الجوي في المنطقة الغربية والتنسيق مع السلطات المدنية المحلية لاعتراض وتحديد هدف وهمي.

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جاء ذلك فيما يبدو أنه السبب وراء إغلاق المجال الجوي فوق مدينة بطرسبورغ صباح اليوم، دون أن تعلن وزارة الدفاع عن ذلك تحديدا، حيث جاء في بيان الوزارة أن القوات العاملة في المنطقة الغربية المسؤولة عن الدفاع الجوي أجرت "دورة تدريبية" للتفاعل مع سلطات مراقبة الحركة الجوية المدنية، وأثناء التدريب، تعرضت قوات الدفع الجوي المناوبة لمهمة كشف واعتراض وتحديد هوية "هدف وهمي متطفل" والتعامل مع خدمات الطوارئ ووكالات تطبيق القانون في ظل حالات الطوارئ.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه "في الشق العملي من التدريبات، شارك مقاتلون من قوات الدفاع الجوي المناوبة في المنطقة العسكرية الغربية، وقاموا بطلعات جوية لممارسة الاعتراض وتحديد الهدف الافتراضي الدخيل".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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