حاكم سيفاستوبول: الدفاعات الجوية تتعامل مع مسيّرة أوكرانية

الوكيل الإخباري - أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول قاعدة سيفاستوبول رصد مسيّرة أوكرانية في الأجواء، وأن التعامل معها لا يستدعي إخلاء الشواطئ من المصطافين.

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وأكد رازفوجايف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدميرها. وبناءً عليه قررت الخدمات الخاصة تقييد حركة الزوارق من بالاكلافا إلى الشواطئ.



وأكد أن عمليات الإخلاء من الشواطئ لا داعي لها، فالوضع تحت سيطرة الأسطول بالكامل، حيث سيتم قريبا رفع القيود المفروضة على حركة المرور وستستأنف حركة النقل البحري.



وتعرضت ناقلة نفط روسية لهجوم بزوارق مسيرة أوكرانية في مضيق كيرتش الليلة الماضية، ولم يتم تسجيل إصابات في صفوف طاقمها أو تعرضها لأضرار كبيرة.



ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنّته الاستخبارات الأوكرانية.



وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، ومؤخرا الموانئ على البحر الأسود، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

RT