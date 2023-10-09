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الإثنين، 09-10-2023 12:06 م

الدنمارك تعمل على توسيع تحالف الدول المستعدة لتزويد كييف بطائرات إف-16

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الوكيل الإخباري - تبذل سلطات الدنمارك جهودها وتعمل في سبيل توسيع تحالف الدول المستعدة لتزويد كييف بمقاتلات إف-16 ولتدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

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أعلنت ذلك رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، خلال الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي.

وأضافت رئيسة الحكومة: "نعمل بالتعاون مع الشركاء لتحقيق ذلك. نحن نعمل على توسيع وتعميق التحالف حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على المزيد من [المقاتلات] من طراز إف-16".


وشددت ميتي فريدريكسن، على أن بلادها، تبذلك كذلك الجهود لكي يتم تدريب أكبر عدد من الطيارين الأوكرانيين على استخدام هذه المقاتلات.


وكانت أوكرانيا قد أعلنت في أغسطس الماضي عن الاتفاق مع هولندا بشأن تزويد القوات الأوكرانية بطائرات "إف 16" الأمريكية الصنع. كما أعلنت الدنمارك والنرويج أنها ستقدم طائرات من هذا النوع لأوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

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