الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة

الوكيل الاخباري - نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم الاثنين، الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح.

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وأفادت وكالة "كونا" الكويتية، بأن الديوان الأميري "نعى المغفور لها الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر يناهز 96 عاما".



وذكر الديوان الأميري في بيان، أنه "سيوارى جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين".

ينعى الديوان الأميري المغفور لها الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ارملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر يناهز 96 عاما ويوارى جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين.

إنا لله وإنا إليه راجعون. هواتف التعازي (رسائل نصية): 51311113 - 67781122 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 29, 2021

المصدر : روسيا اليوم







