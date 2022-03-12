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السبت، 12-03-2022 11:41 ص

الرئيس الأوكراني: خطف جنود روس عمدة ميليتوبول "جريمة ضد الديمقراطية"

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الوكيل الإخباري-قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قيام جنود روس باختطاف عمدة مدينة ميليتوبول، إيفان فيدوروف، "جريمة ضد الديمقراطية".

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جاء ذلك في رسالة مصورة، نشرها عبر حسابه على تلغرام، فجر السبت.
وأكد زيلينسكي أن "اختطاف عمدة ميليتوبول يعتبر جريمة، ليس ضد شخص ومجتمع معين في أوكرانيا فحسب، بل ضد الديمقراطية ذاتها".


وشبّه زيلينسكي ممارسات روسيا بأفعال تنظيم داعش الإرهابي.
وفيما يتعلق بإجلاء المدنيين لفت إلى أن القوات الروسية تعرقل عمل الممرات الانسانية.


وأوضح أنه بالرغم من ذلك تم اجلاء 7 آلاف و144 شخصا من 4 مدن، الجمعة.
كما أشار زيلينسكي إلى محاصرة القوات الروسية مدينة ماريبول.
وأردف: "لم يسمح الروس لنا بإيصال المساعدات الانسانية إلى ماريبول، ويواصلون تعذيب سكان المدينة".


من ناحية أخرى ، قال زيلنسكي إن عدد الجنود الروس الذين قتلوا في أوكرانيا تجاوز 12 ألفا، فضلا عن أسر آلاف.


وحث أمهات الجنود الروس على عدم ارسال أبنائهن إلى الحرب في أوكرانيا، وعدم تصديق أنه يتم ارسالهم إلى مناورات.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

 

الاناضول

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