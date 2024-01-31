الأربعاء 31-01-2024
الوكيل الاخباري
 

3206 منتفعين من برنامج دعم الطاقة الشمسية العام الماضي

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

التعليم العالي : تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية الأحد القادم

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لا يؤيد إغلاق الأونروا خشية كارثة إنسانية تجبره على وقف الحرب

وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الخارج -تفاصيل

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

جهود الدفاع المدني تحول دون وقوع وفيات وإصابات بحريق شب داخل شقة في عمّان

الشبلي: 45 طائرة و228 شاحنة مساعدات إغاثية أردنية أُرسلت إلى غزة حتى الآن

هام من الجامعة الهاشمية لطلبة المكرمة الملكية السامية​

الأربعاء، 31-01-2024 09:54 ص

مصدر تركي يستبعد عقد لقاء لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

65b9e37d4236046bb5437847


الوكيل الإخباري - قال مصدر في وزارة الخارجية التركية لمراسل وكالة نوفوستي إنه لم يتم التخطيط بعد لعقد اجتماع رفيع المستوى للصيغة الرباعية (روسيا وسوريا وتركيا وإيران) حول التطبيع بين أنقرة ودمشق.

اضافة اعلان


في وقت سابق، أعلن ألكسندر لافرينتيف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، في مقابلة سابقة مع نوفوستي، أن خريطة الطريق لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ليست جاهزة بعد، ولم يبدأ الطرفان بعد في الاتفاق عليها.

وأضاف المصدر التركي القول: "لم يتقرر بعد عقد مثل هذا الاجتماع في الوقت الحالي".


ويشار إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو في 10 مايو من العام الماضي.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65b9f8d54c59b727c2716326

رئيس كوريا الجنوبية حول قيادة الشمال: جماعة غير عقلانية ونظام شمولي وراثي

65b9f0964c59b7439051bcef

"سي إن إن": الرئيس الصيني وعد بايدن بعدم التدخل في انتخابات 2024

65b9ebd84c59b72ac8331eeb

"الغارديان": طهران بعثت رسالة تحذير لواشنطن عبر وسطاء

11

الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

65b9dead4c59b7585b1a7a9d

الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن في قضية "هدايا الدولة"

65b9cfc6423604465b49c6cb

طوكيو تؤكد عدم تغير موقفها من معاهدة السلام مع روسيا

أخبار متعلقة
659b9e454c59b77baf7d6fee

كييف: لا أحد يطالبنا بالتفاوض مع روسيا على تجميد النزاع

65990d764236044108106783

"ديلي إكسبرس": قادة الغرب باتوا يعتبرون أن تقسيم أوكرانيا السبيل الوحيد لتحقيق السلام

6594fdb94236040eb63b597d

كازاخستان تؤكد استحالة حل أي مشكلة في العالم دون مشاركة روسيا

65939d8d4c59b748f13f3733

مادورو يعلق على أغبى خطوة لرئيس الأرجنتين الجديد

659290894c59b75d3544d8e8

بوتين يحدد أولويات رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"

475219

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات مع بداية العام الجديد