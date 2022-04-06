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الأربعاء، 06-04-2022 02:38 م

السعودية.. غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا -فيديو

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الوكيل الإخباري-تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوفير بيئة صحية وآمنة تُعين القاصدين على أداء مناسكهم في أجواء روحانية آمنة؛ وذلك عبر التطهير والتعقيم وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه بعدد (١٠) غسلات يوميًّا، عبر أكثر من (٤٠٠٠) عامل وعاملة، و130 ألف لتر من المطهرات، و2500 لتر يوميًّا من أجود أنواع المعطرات، وتستخدم قرابة (35 ألف لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والسجاد، كما فرش البيت العتيق بـ(25000) سجادة، واستخدم (١١) روبوتًا ذكيًّا لتعقيم المسجد الحرام.

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وسعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تسخير الذكاء الاصطناعي والشاشات التفاعلية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين، ومنها روبوتات للتعقيم وروبوتات للتطهير في أنحاء المسجد الحرام.

 

وكانت قد نشرت قناة الاخبارية السعودية على تويتر ، لحظات من غسل السجاد وتعقيمه في المسجد الحرام في العام الماضي.


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