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السبت، 02-04-2022 10:49 ص

بعد رفع القيود.. اقامة اول صلاة تراويح في الحرمين الشريفين -فيديو وصور

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الوكيل الإخباري-نقلت قناة الإخبارية السعودية ، مشاهد لأول صلاة تراويح في أولى ليالي شهر رمضان المبارك 2022 من المسجد الحرام .

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كما ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " صورا  لإقامة اول صلاة تراويح في المسجد النبوي وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان ، حيث توافد المصلون من مواطنين سعوديين ومقيمين وزائري مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والروحانية .

 


 



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