بعد رفع القيود.. اقامة اول صلاة تراويح في الحرمين الشريفين -فيديو وصور

الوكيل الإخباري-نقلت قناة الإخبارية السعودية ، مشاهد لأول صلاة تراويح في أولى ليالي شهر رمضان المبارك 2022 من المسجد الحرام .

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pic.twitter.com/4HNVtfAdV7 #الإخبارية فيديو | مشاهد من صلاة التراويح في أولى ليالي #رمضان في #المسجد_الحرام April 1, 2022

كما ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " صورا لإقامة اول صلاة تراويح في المسجد النبوي وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان ، حيث توافد المصلون من مواطنين سعوديين ومقيمين وزائري مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والروحانية .







