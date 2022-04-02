بعد رفع القيود.. اقامة اول صلاة تراويح في الحرمين الشريفين -فيديو وصور

الوكيل الإخباري-نقلت قناة الإخبارية السعودية ، مشاهد لأول صلاة تراويح في أولى ليالي شهر رمضان المبارك 2022 من المسجد الحرام .
كما ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " صورا لإقامة اول صلاة تراويح في المسجد النبوي وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان ، حيث توافد المصلون من مواطنين سعوديين ومقيمين وزائري مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والروحانية .
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