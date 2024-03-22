الجمعة 22-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بتوجيهات ملكية .. إخلاء مواطن أردني تعرض لحادث سير في السعودية - صور

استشهاد 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب الحصار

مؤشر نيكي الياباني يلامس مستويات قياسية جديدة

استشهاد فلسطيني بعد إصابته 4 جنود إسرائيليين

وزير مالية الإحتلال يصادق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن

بلينكن يصل إسرائيل لإجراء محادثات مع نتنياهو

يرفع الكوليسترول .. احذر وضع هذا الطعام في المقلاة الهوائية !

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية غرب رام الله

الذهب يتراجع ولكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا

الجمعة، 22-03-2024 09:23 ص

السعودية.. مصرع 5 أشخاص جراء انفجار أسطوانة غاز داخل استراحة في القصيم

65fd03f24c59b769614c8fb2


الوكيل الإخباري- لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء حادث انفجار أسطوانة غاز داخل استراحة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم السعودية، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.

اضافة اعلان


ووفق المصادر فقد سمع الأهالي صوت الانفجار الذي وقع في الاستراحة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية على الفور.


وعقب التحقيقات الأولية للحادث، تبين أنه ناجم عن انفجار أسطوانة الغاز داخل الاستراحة.


في البداية، تم الإعلان عن وفاة 4 شبان نتيجة الانفجار، وتعرض شخص آخر لإصابات خطيرة، ومع مرور الوقت، تأكدت المعلومات وارتفع عدد الضحايا إلى 5 بعد وفاة شخص آخر متأثرا بإصابته.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
egypt-imf

صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا

11

شاهد اللحظات الأولى .. وفاة واصابات بحادث مروع وقت الإفطار في مكة

0000

إيسيسكو: 29 دولة إسلامية تعاني الإجهاد المائي

263043-صور-علم-روسيا-2

روسيا : إلغاء إطلاق مركبة فضائية مأهولة قبل ثوان من موعد انطلاقها

65fc50954c59b76a16359323

السيسي يهنئ بوتين هاتفيا بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

65fc63a44c59b734840aafa3

انتخابات رئاسية "مسبقة" في الجزائر

أخبار متعلقة
65fa6ce94c59b731c52698fa

السعودية.. إحباط تهريب 2.4 مليون قرص مخدر في شحنة أسمدة

65e06bf64236047cad2f6961

السعودية .. تعليق الدوام الوجاهي في محافظة خيبر

65f21f1d4236041ea643c84f

الصين.. 7 ضحايا واصابات جراء انفجار ناجم عن تسرب للغاز في أحد المطاعم

65f0cf5d4236042f3c21bab0

السعودية.. بيان من رئاسة أمن الدولة بشأن التبرع الخيري داخل البلاد

111

رؤية هلال رمضان في السعودية

65ec37484c59b73d7f5422b2

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف القتال في السودان خلال رمضان