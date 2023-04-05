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الأربعاء، 05-04-2023 06:56 ص

السعودية: نتابع بقلقٍ بالغ اقتحام الاحتلال للأقصى والإعتداء على المصلين

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الوكيل الاخباري - أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع بقلق بالغ اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددا من المواطنين الفلسطينيين.

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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: "أن المملكة السعودية تدين هذا الاقتحام السافر، وتعبر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".


وجدد البيان تأكيد السعودية على "موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".


ويأتي ذلك على خلفية إصابة عدد من المعتكفين في المسجد الأقصى، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المصلى القبلي لإخراجهم من هناك، وسط أجواء التوتر الشديدة في المكان.


واس

 

 


 




 

 


 

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