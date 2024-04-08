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الإثنين، 08-04-2024 10:52 ص

السعودية.. وفاة شابين غرقا في مستنقع مائي بمنطقة الباحة

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الوكيل الإخباري- أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، الاثنين، بوفاة شابين غرقًا في مستنقع مائي في مركز معشوقة، شمال منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية.اضافة اعلان


وأضافت "الإخبارية" في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقًا أن "الدفاع المدني والفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر بالباحة باشرت الحادث".

وأشارت القناة إلى أن الشابين يبلغان من العمر 15 و17 عاماً.

وأوضحت القناة السعودية أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثتي الشابين من داخل المستنقع في وادي المراث، وهو أحد أكبر أودية مركز معشوقة".


 




 

 


 

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