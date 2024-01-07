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السلطات الإيرانية تعتقل 32 شخصاً على خلفية تفجيري كرمان

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استشهاد حمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف الاحتلال لخانيونس

الأحد، 07-01-2024 11:35 ص

السلطات الإيرانية تعتقل 32 شخصاً على خلفية تفجيري كرمان

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاحد، عن اعتقال 32 شخصاً، على خلفية التفجيرين اللذين وقعا في مدينة كرمان، يوم الأربعاء الماضي، وأسفرا عن مقتل أكثر من 180 شخصاً وإصابة حوالي 170 آخرين.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المدعي العام في محافظة كرمان، القول إن السلطات ألقت القبض على 32 شخصاً على خلفية التفجيرين، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية اكتشفت 16 عبوة ناسفة في محافظة كرمان.

ووقع الانفجارين الكبيرين يوم الأربعاء الماضي، خلال فعاليات إحياء الذكرى الرابعة لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

 




 

 


 

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