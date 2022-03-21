السيسي يستقبل بن زايد في مطار شرم الشيخ

الوكيل الاخباري - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين، بمطار شرم الشيخ الدولي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الامارات العربية الشقيقة. اضافة اعلان





وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن بن زايد يحل ضيفا عزيزا على مصر.



وقال بن زايد تعليقا على اللقاء "التقيت اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ .. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.. نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معاً بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة."



