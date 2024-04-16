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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-04-2024 08:30 ص

الصحافة الأمريكية تفضح مضمون ورقة غش بايدن خلال اجتماعه مع السوداني

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الوكيل الاخباري- رصد المتابعون الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا يحمل ورقة ملاحظات تصفها الصحافة الأمريكية بـ"ورقة الغش"، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

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وخلال اللقاء الذي كان أمس الاثنين في البيت الأبيض، سحب بايدن البالغ من العمر 81 عاما، الورقة من جيبه ونظر لها مرارا وتكرارا.

ورصدت الكاميرات محتوى "ورقة الغش"، حيث تضمنت توجيها بأحرف كبيرة حول متى يتوقف بايدن عن الحديث للسماح للمترجم بالترجمة، وذلك في أول تصريح علني له منذ أن شنت إيران هجوما غير مسبوق بالصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل خلال نهاية الأسبوع.

ولم يعتمد السوداني على بطاقات الملاحظات، واكتفى بتصريحات مرتجلة مقتضبة.

ولدى الرئيس الأمريكي تاريخ في الاعتماد على بطاقات الملاحظات فيما يتعلق بالتعليقات. ففي أبريل من العام الماضي، شوهد وهو يستخدم بطاقة يبدو أنها تتضمن سؤالا من أحد المراسلين، قبل أن يدعو بايدن الصحفي لطرح السؤال.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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