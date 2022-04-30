الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

السبت، 30-04-2022 12:11 م

الصحة العالمية تؤكد عدم رصد أي اصابة بالتهاب الكبد الغامض في شرق المتوسط

2022_4_27_13_37_45_57


الوكيل الإخباري-أكدت منظمة الصحة العالمية أن منطقة شرق المتوسط لم تشهد رصد أي حالات بمرض التهاب الكبد الحاد مجهول السبب لدى الأطفال، موجهة العديد من النصائح للدول بشأن اكتشافه.

وقال مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها بمنظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر أبو بكر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "حتى الآن وحسب المعلومات المتاحة لم يتم اكتشاف أي حالة من التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ بين الأطفال في شرق المتوسط".

اضافة اعلان


وقالت المنظمة إن أولوياتها تتمثل في تحديد سبب هذه الحالات من أجل زيادة تحسين إجراءات المكافحة والوقاية، كما تشجع الدول الأعضاء بشدة على تحديد الحالات المحتملة التي ينطبق عليها تعريف الحالة، واستقصائها والإبلاغ عنها.

 

ووفق خبراء المنظمة، فإنه بناء على المعلومات المتاحة حاليا لا توصيات بأي قيود على السفر أو التجارة مع المملكة المتحدة، حيث ظهر المرض لأول مرة، أو أي بلد آخر تكتشف فيه الحالات.


وفي وقت سابق، قالت المنظمة إن طفلا واحدا على الأقل توفي في أعقاب زيادة مرض التهاب الكبد الغامض.


وحسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، فإن المملكة المتحدة سجلت حتى الآن 145 حالة، منها 108 في إنجلترا و17 في إسكتلندا و11 في ويلز و9 في أيرلندا الشمالية.


وأكد أبو بكر، أنه على الدول الأعضاء جمع المعلومات الوبائية المتعلقة بعوامل الخطر وتقديمها إلى منظمة الصحة العالمية والوكالات الشريكة، من خلال آليات الإبلاغ المتفق عليها.

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

1

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

ب

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

52022115750871984494

3 دول تعلن العيد يوم الثلاثاء - اسماء

5

اندلاع حريق بموقع تابع لـ الدفاع الروسية قرب حدود أوكرانيا

52022113157145369332

أول دولة تعلن العيد الثلاثاء

أخبار متعلقة
main_image62693b258927f

الأوروبي لمكافحة الأمراض يصف تسجيل إصابات بالتهاب الكبد لدى أطفال بأنه "مقلق"

salmonelosis-alimentos

الصحة العالمة توضح حول خطورة انتشار عدوى السالمونيلا وكيفية الوقاية

كيفية-استقدام-طفل-مولود-بمصر-وامه-لديها-إقامة..

ايطاليا : السماح باضافة لقب الأم للطفل عند الولادة

66666666

الصحة العالمية: وفاة ثاني مريض بفيروس الإيبولا في الكونغو

منظمة الصحة العالمية جديد

الصحة العالمية تعلن عدد حالات التهاب الكبد الغامض

66666

انتشار مرض خطير لدى الاطفال في أوروبا