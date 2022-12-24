الصحة المصرية: الفيروس المخلوي التنفسي مرض ليس خطيرا لكن نسب انتشاره عالية

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة المصرية إن "الفيروس المخلوي التنفسي" مرض ليس خطيرا، موضحة أن نسب انتشاره عالية، وأن فترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام، وفترة التعافي تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين .

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وأشار رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة حسام حسني، إلى أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال مثل فيروس المخلوي، حيث تمثلت في "صعوبة في التنفس، والحمى، والرشح، والقيء، واحتقان بالحلق".



وأكد حسام حسني أنه يجب زيارة الطبيب المختص عند ظهور أي من تلك الأعراض على الطفل لتلقي الرعاية والعلاج المناسبين، لافتا إلى امتلاك الوزارة منظومة رصد وبائية قوية للأمراض المعدية، فى 27 منشأة.



وأوضح أنه منذ عام 2020، تم رصد عدد من الحالات البسيطة التى تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وأنه في أكتوبر ونوفمبر 2022، بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس.



وذكر أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة، لكن نسب انتشاره عالية، مؤكدا أنه لا يوجد مضاد حيوي لعلاج هذا المرض لأنه فيروسي وليس بكتيريا، وأنه لا يوجد لقاح له حتى الآن، بسبب التغير الدوري في بروتينات الفيروس.

روسيا اليوم