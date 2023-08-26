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السبت، 26-08-2023 04:52 م

الصحفي الأميركي غيرشكوفيتش يطعن في قرار تمديد توقيفه بروسيا

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الوكيل الإخباري - قدّم الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش طعنا في قرار قضائي روسي بتمديد توقيفه قبل المحاكمة ثلاثة أشهر، وفق وثائق نشرتها محكمة في موسكو اليوم (السبت).

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وبحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة مدينة موسكو، استأنف فريق الدفاع عن مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» الموقوف منذ أواخر مارس (آذار)، قرار القاضي الصادر الخميس الماضي بتمديد احتجازه حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكانت الولايات المتحدة جددت، الخميس الماضي، دعوة روسيا إلى الإفراج «فوراً» عن غيرشكوفيتش، بعد تمديد القضاء فترة توقيفه لثلاثة أشهر، وإطلاق سراح مواطن أميركي ثانٍ موقوف لدى موسكو.


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الخميس الماضي إن «المزاعم بحق إيفان غيرشكوفيتش لا أساس لها من الصحة. مرة جديدة، ندعو روسيا إلى الإفراج فوراً عن إيفان، وأيضاً المواطن الأميركي المحتجز بغير حق بول ويلان».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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