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الأربعاء، 29-12-2021 11:13 ص

الصين تصدر أول كتاب أبيض بشأن ضوابط التصدير

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الوكيل الإخباري-أصدرت الصين، اليوم الأربعاء، أول كتاب أبيض بشأن ضوابط التصدير لعرض صورة كاملة للسياسات ذات الصلة ومساعدة المجتمع الدولي على فهم موقفها بشكل أفضل.

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وتناول الكتاب الابيض الذي جاء تحت عنوان "ضوابط التصدير الصينية" وأصدره مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، موقف الصين وسياساتها وممارساتها لتحسين حوكمة ضوابط التصدير، بالإضافة إلى التزاماتها وإجراءاتها لحماية السلام والتنمية العالميين، والأمن على المستويين الوطني والدولي.


ويتكون الجزء الرئيسي للكتاب من أربعة موضوعات، "موقف الصين ونظامها الأساسي بشأن ضبط التصدير، التحسين المستمر للنظام القانوني والتنظيمي لضبط التصدير، تحديث نظام ضبط التصدير والتبادلات والتعاون على الصعيد الدولي".


ويوضح الكتاب أن التدابير العادلة والمعقولة وغير التمييزية لضبط التصدير تكتسب أهمية متزايدة من أجل مواجهة المخاطر والتحديات الأمنية الدولية والإقليمية وحماية السلام والتنمية في العالم.


ويشير الى أن الصين تعتمد نهجا شاملا للأمن القومي وتتخذ خطوات أكثر نشاطا للاندماج في عملية العولمة الاقتصادية.


ويوضح أنه من أجل بناء اقتصاد أكثر انفتاحا وصين أكثر سلاما، تسعى البلاد جاهدة لتحقيق تفاعل سليم بين التنمية عالية الجودة وضمان الأمن وتحديث نظام ضبطها للتصدير وإحراز تقدم جديد في حوكمة ضوابط التصدير.


ويؤكد الكتاب ان الدولة ستتخذ إجراءات ملموسة للمشاركة في التنسيق الدولي لضوابط التصدير وإحراز تقدم في العمليات الدولية ذات الصلة والعمل مع جميع البلدان الأخرى في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

 

بترا

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