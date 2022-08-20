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السبت، 20-08-2022 10:34 ص

الصين: 23 قتيلا جراء الفيضانات

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة إلى 23 شخصا حتى الساعة 8 مساء من يوم أمس الجمعة، بينما لا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين.

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وأشار مقر الاستجابة الطارئة للكارثة إلى تضرر أكثر من 6000 مقيم في ست قرى في محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي وتو جرّاء الكارثة الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص في ملاجئ مؤقتة في مدرستين محليتين.


واجتاحت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ الساعة 10:25 ليل الأربعاء الماضي، محافظة داتونغ، متسببة بحلول منتصف ليل الخميس الماضي بحدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير في مسارات بعض الأنهار، قبل أن تضرب القرى المحيطة.


وتم إنقاذ 23 شخصاً سبق الإبلاغ عن فقدانهم، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.

 

بترا

 




 

 


 

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