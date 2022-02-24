الطوارئ الأوكرانية: مقتل 5 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية قرب العاصمة كييف

الوكيل الإخباري-أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية تحطم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من العاصمة كييف، أسفر عن قتل خمسة أشخاص.

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وقالت الخدمة في بيان عبر حسابها على موقع "تليغرام"، اليوم الخميس "بين قريتي جوكوفتسي وتريبوليي، في مقاطعة أوبوخوف (بالقرب من كييف - محرر)، تحطمت طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية (كان على متنها 14 شخصًا)، وأعقب ذلك إندلاع النيران مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. شارك 37 شخصًا وثماني قطع من المعدات من خدمة الطوارئ الحكومية في عملية الإنقاذ".



وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".



وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".



سبوتنيك

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