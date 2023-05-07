الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

الإفتاء توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

بيان جدة الختامي حول عودة العلاقات مع سوريا

مـواعيد الـعمل بجولات الترخيص المتنقل

العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

صناعة السيارات الكهربائية ترفع الطلب على المعادن في العالم

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

روسيا تستغني عن الإطارات الأجنبية في طائراتها المدنية

الأحد، 07-05-2023 02:58 م

العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

157876


الوكيل الإخباري- صرح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم الأحد "وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".

اضافة اعلان

 

وأضاف الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن "دبلوماسية الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبناها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا للجامعة العربية".

وكان الصحاف أعلن أن العراق يجدد موقفه من المسألة السورية بأهمية عودتها لمقعدها للجامعة العربية بما يساهم بتعزيز أمنها وأستقرارها، وكذلك المسألة في السودان، إذ نلتزم أهمية اعتماد الحوار سبيلا لإنهاء الوضع الحالي.

وعقد مجلس الجامعة العربية جلسة استثنائية على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث تطورات الوضع في سوريا ومسألة عودة دمشق إلى الجامعة العربية

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1064557161_0_0_2401_1350_1920x0_80_0_0_3450944af26c4a7f17dc9c19f7eb56b8-350x250

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

6457a6f0423604790d737c2c

"وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا

k6TZKvTdbekZLtE6hnbhu9h5grVRKfD9bMV9J5yU

ألبيرتا الكندية تعلن حالة الطوارئ

6457a0b54c59b746c277bc7b

لقاءات ثنائية وثلاثية في إطار الاجتماع الرباعي المرتقب بموسكو

64579b724236046c755fcf1a

تشاووش أوغلو يحدد شروط تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

1683460333399

بني مصطفى: الأردن أولى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية أهمية قصوى

أخبار متعلقة
64576e014c59b775b43f8e02

القوات العراقية تتسلم طائرات "سوبرموشاك" الباكستانية

2023-638138722247076421-707

انطلاق الاجتماع التشاوري الوزاري لمجلس الجامعة العربية

ه

العراق يلوح بتدويل موضوع شح المياه في دجلة والفرات

هه

ارتفاع عدد إصابات السحايا يثير القلق في كردستان العراق

644cf10242360465b90ff485 (1)

الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

644cc7754c59b75cd9300b20

مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي