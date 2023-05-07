العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

الوكيل الإخباري- صرح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم الأحد "وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".

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وأضاف الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن "دبلوماسية الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبناها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا للجامعة العربية".



وكان الصحاف أعلن أن العراق يجدد موقفه من المسألة السورية بأهمية عودتها لمقعدها للجامعة العربية بما يساهم بتعزيز أمنها وأستقرارها، وكذلك المسألة في السودان، إذ نلتزم أهمية اعتماد الحوار سبيلا لإنهاء الوضع الحالي.



وعقد مجلس الجامعة العربية جلسة استثنائية على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث تطورات الوضع في سوريا ومسألة عودة دمشق إلى الجامعة العربية



روسيا اليوم