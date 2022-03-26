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السبت، 26-03-2022 02:57 م

العراق.. هجوم بقذائف صاروخية يستهدف مقر شركة صينية نفطية‎‎

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الوكيل الإخباري-قام مسلحين مجهولين هاجموا مقر شركة "زيبيك" الصينية العاملة في حقل الغراف النفطي بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد بقذائف صاروخية وأسلحة رشاشة وفق ما نقل  مصدر امني عراقي للاناضول.

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وقال المصدر وهو ضابط برتبة ملازم أول في شرطة ذي قار، للأناضول، إن "مسلحين مجهولين هاجموا فجر اليوم مقر شركة زيبيك الصينية العاملة في حقل الغراف النفطي في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار بصواريخ مضادة للدروع وأسلحة رشاشة".


وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا، باستثناء أضرار تعرضت لها كرفانات تتبع المبنى توجد بمحطه".


ولم تتبّن أي جهة مسؤولية الهجوم، كما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الأمنية العراقية حول الحادث.


وحقل الغراف النفطي يعتبر من أكبر حقول محافظة ذي قار النفطية.
وتعمل شركة "زيبيك" وهي شركة مساندة لشركة "بتروناس" الماليزية على حفر 31 بئرا نفطيا للشركة المستثمرة لحقل الغراف الذي ينتج من 80 إلى 100 برميل يومياً.


ويشكّل النفط 90% من واردات العراق هو ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة أوبك.

 

الاناضول

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