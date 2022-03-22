العراق .. مقتل جندي في هجوم لداعش شمالي البلاد

الوكيل الإخباري-قتل جندي عراقي في هجوم مسلح شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على نقطة للجيش في محافظة كركوك شمالي البلاد، وفق مصدر في الشرطة للاناضول.

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وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث باسم شرطة كركوك الرائد عامر نوري، إن عناصر "داعش" هاجمت نقطة للجيش العراقي قرب قرية البو محمد في قضاء داقوق.



وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي.

وأشار إلى إطلاق القوات العراقية حملة تفتيش في المنطقة.



وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

الاناضول

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