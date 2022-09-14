العراق يدعو المجتمع الدولي إلى التماسك لمواجهة الارهاب

الوكيل الاخباري- أكد العراق، اليوم الأربعاء، أن عصابة داعش الإرهابية تشكل خطرا على السلم الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يبقى متماسكا لمواجهته.

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وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، خلال لقائه وفدا من البرلمان الألماني، اليوم، إن الأوضاع في العراق في تحسن مستمر، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة عصابة داعش الإرهابية.



وأضاف أن بلاده ما تزال بحاجة إلى الخبرات الدولية في مجال ضبط الحدود ومكافحة المخدرات، والأمن السيبراني، والتعاون التكنولوجي، وكذلك التعاون في المجالات الاقتصادية، لافتا إلى اعتزاز العراق بالدول التي وقفت إلى جانبه في حربه ضد الإرهاب.

بترا