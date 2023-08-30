"الغارديان" تكشف عن امتعاض تخلل اللقاء الأول بين زيلينسكي وبايدن

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن خلاف وامتعاض نشب بين الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمريكي جو بايدن خلال لقائهما الأول في سبتمبر عام 2021.



وتقول الصحيفة نقلا عن معلومات نشرها الصحفي الأمريكي فرانكلين فوير في كتاب بعنوان "السياسي الأخير" المقرر نشره قريبا، "إنه خلال الاجتماع الأول للسياسيين في صيف 2021، تصرف زيلينسكي بطريقة غير مهنية، مغدقا بمطالبه العديدة على الرئيس الأمريكي جو بايدن، منها انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، فضلا عن "تحليله السخيف" لديناميات التحالف واصفا الكتلة بأنها من بقايا الماضي ذات أهمية متضائلة. والتي آثارت غضب الرئيس الأمريكي.

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وتضيف الصحيفة، وفقا لمقتطفات من الكتاب: "أنه حتى أكثر مؤيدي زيلينسكي حماسة في إدارة بايدن اتفقوا على أن زيلينسكي بالغ في تصريحاته ومطالبه".



ويلفت الكاتب فوير إلى أن زيلينسكي كان مستاء لفترة عقب اللقاء الأول وعلى الإحراج السياسي.



وتضيف الصحيفة أن زيلينسكي اعتبر بايدن ضعيفا، لا سيما بسبب قراره في وقت سابق من عام 2021 بالتنازل عن العقوبات ضد شركة روسية تبني السيل الشمالي 2، في خطوة رآها زيلينسكي تقويضا للمصالح الاقتصادية والأمنية الأوكرانية.



كما تلفت الصحيفة، إلى أن تصريحات بايدن وزيلينسكي للصحفيين قبل اجتماعهما في البيت الأبيض في الأول من سبتمبر، يظهرالاحترام المتبادل وأهداف السياسة. لكن وفقا للكاتب لفوير، فإنه بمجرد أن بدأ الاجتماع بشكل فعلي بينهما، بدا زيلينسكي "غافلا عن شكوك بايدن وتجاوز الحدود".

RT