الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

تشكيلات اكاديمية في جامعة اليرموك – أسماء

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

أسعار جديدة للذهب في الأردن الأربعاء

الأمن: ضبط مُطلق النار في حفل زفاف بمعان

وفاة شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع

الملك يزور قيادة قوات الدرك - صور

5 دنانير سعر كيلو ورق الدوالي في السوق المركزي

الخصاونة يوجه بتحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل بمعان

مناشدة بالبحث عن طفل مفقود في الزرقاء

الأربعاء، 30-08-2023 04:55 م

"الغارديان" تكشف عن امتعاض تخلل اللقاء الأول بين زيلينسكي وبايدن

64ef43ce42360438a52843f2


الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن خلاف وامتعاض نشب بين الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمريكي جو بايدن خلال لقائهما الأول في سبتمبر عام 2021.

وتقول الصحيفة نقلا عن معلومات نشرها الصحفي الأمريكي فرانكلين فوير في كتاب بعنوان "السياسي الأخير" المقرر نشره قريبا، "إنه خلال الاجتماع الأول للسياسيين في صيف 2021، تصرف زيلينسكي بطريقة غير مهنية، مغدقا بمطالبه العديدة على الرئيس الأمريكي جو بايدن، منها انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، فضلا عن "تحليله السخيف" لديناميات التحالف واصفا الكتلة بأنها من بقايا الماضي ذات أهمية متضائلة. والتي آثارت غضب الرئيس الأمريكي. 

اضافة اعلان


وتضيف الصحيفة، وفقا لمقتطفات من الكتاب: "أنه حتى أكثر مؤيدي زيلينسكي حماسة في إدارة بايدن اتفقوا على أن زيلينسكي بالغ في تصريحاته ومطالبه".


ويلفت الكاتب فوير إلى أن زيلينسكي كان مستاء لفترة عقب اللقاء الأول وعلى الإحراج السياسي.


وتضيف الصحيفة أن زيلينسكي اعتبر بايدن ضعيفا، لا سيما بسبب قراره في وقت سابق من عام 2021 بالتنازل عن العقوبات ضد شركة روسية تبني السيل الشمالي 2، في خطوة رآها زيلينسكي تقويضا للمصالح الاقتصادية والأمنية الأوكرانية.


كما تلفت الصحيفة، إلى أن تصريحات بايدن وزيلينسكي للصحفيين قبل اجتماعهما في البيت الأبيض في الأول من سبتمبر، يظهرالاحترام المتبادل وأهداف السياسة. لكن وفقا للكاتب لفوير، فإنه بمجرد أن بدأ الاجتماع بشكل فعلي بينهما، بدا زيلينسكي "غافلا عن شكوك بايدن وتجاوز الحدود".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_126353139_077818150

موسكو: أحداث الغابون تثير قلقا بالغا

64ef32cc42360436a671c6ee

شويغو يكلف شركات الدفاع الروسية بزيادة إنتاج وسائل الكشف الرادارية

64ef277c423604312c5196a5

إيران: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 14 عنصرا

64ef2b914236043934448739

بيسكوف يعلق على "سبب" تحطم طائرة بريغوجين

64ef241c4c59b756b4590ace

عبداللهيان يغادر طهران متوجها إلى دمشق

64ef1ee44236043cfd0fbb16

فرنسا تدين "الانقلاب العسكري" في الغابون

أخبار متعلقة
64eee694423604496838b416

كتاب: بايدن يعترف سرا بأنه يشعر "بالتعب"

64eaf8b5423604147a0087fc

مستشار رئاسي أمريكي سابق يكشف متى ستتحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن

image (65)

النواب الأمريكي يلوح بفتح تحقيق لعزل بايدن

64d68ca94c59b705f42538fd

موسكو: تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" كركوب قطار سريع بلا مكابح

64de6d254c59b7296e5854c9

الكونغرس الأمريكي يطالب بالكشف عن مراسلات بايدن

64d9cc3b4236047069019f5c

جون بولتون يلقي باللوم على بايدن والغرب في إخفاق الهجوم الأوكراني المضاد