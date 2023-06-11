الأحد 11-06-2023
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الأحد، 11-06-2023 07:20 م

الفلك الدولي : هذا موعد عيد الأضحى

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الوكيل الاخباري - أصدر مركز الفلك الدولي، الأحد، بياناً حول تحري هلال شهر ذي الحجة للعام 1444 هـ، حيث حدد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال البيان: "ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو 2023م، الموافق 29 ذي القعدة 1444 هـ، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك".

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