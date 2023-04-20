الخميس 20-04-2023
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الخميس، 20-04-2023 04:28 م

الفلك الدولي يوضح حول صور الهلال المنتشرة عبر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - نفى مركز الفلك الدولي ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور عديدة للهلال يزعم أنها التقطت اليوم.

وقال المركز إن هذه الصور غير صحيحة، فهي صور قديمة للهلال، والتاريخ مبين أعلى الصور أنه يوم 02 إبريل 2022م.

وأكد ان رؤية الهلال اليوم حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي صعبة جدا.

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