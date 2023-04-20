الفلك الدولي يوضح حول صور الهلال المنتشرة عبر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - نفى مركز الفلك الدولي ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور عديدة للهلال يزعم أنها التقطت اليوم.
وقال المركز إن هذه الصور غير صحيحة، فهي صور قديمة للهلال، والتاريخ مبين أعلى الصور أنه يوم 02 إبريل 2022م.
وأكد ان رؤية الهلال اليوم حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي صعبة جدا.
غير صحيح— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 20, 2023
تنتشر الآن صور عديدة للهلال (مثل تلك المرفقة) يزعم أنها التقطت اليوم.
هذه الصور غير صحيحة، فهي صور قديمة للهلال، والتاريخ مبين أعلى الصور أنه يوم 02 إبريل 2022م.
رؤية الهلال اليوم حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي صعبة جدا.
لا يستبعد انتشار صور أخرى، لذا نهيب بأخذ… pic.twitter.com/lgCAca5t90