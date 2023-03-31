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الجمعة، 31-03-2023 10:18 م

بالفيديو .. اطفال يلعبون كرة القدم داخل المسجد في تركيا

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الاطفال يلعبون كرة القدم داخل أحد المساجد في تركيا.

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وبين الفيديو، أن الأطفال يلعبون داخل المسجد بعد انتهاء صلاة التراويح بكل حرية.


وقال النشطاء إنه يسمح للأطفال باللعب لمدة نص ساعة بعد انتهاء صلاة التراويح كفقرة حرة تماماً في المسجد بدون اي إيذاء أو تجاوز.


واشاروا الى ان الجهات الرسمية في تركيا سمحت بذلك ليتولد لدى الاطفال شعور أن هذا المسجد ( ملكهم ) و ( مثل بيتهم ) وتزيد الانتماء والحب عندهم للمسجد.

 





 




 

 


 

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