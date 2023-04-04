القضاء الأمريكي يمنع البث المباشر لجلسة الاستماع إلى ترامب

الوكيل الاخباري - رفض قاضي المحكمة العليا في نيويورك، خوان ميرشان، طلبا تقدمت به العديد من المؤسسات الإعلامية للحصول على إذن ببث جلسة الاستماع إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وعلى الرغم من أن توجيه الاتهام إلى ترامب يعتبر إجراء عاما، لكن لا يسمح عادة لكاميرات الأخبار بالبث من داخل قاعة المحكمة.



وقال القاضي ميرشان إنه سيسمح فقط لخمسة مصورين بالتقاط صور لترامب وقاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.



وكتب ميرشان ردا على طلب وسائل الإعلام: "لا يمكن الطعن في أن هذا الاتهام ينطوي على مسألة ذات أهمية كبيرة. لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن وجهت اتهامات جنائية إلى رئيس حالي أو سابق. لقد ولّد اتهام ترامب اهتماما عاما لا مثيل له واهتماما إعلاميا. إن الجمهور يتوق عن حق إلى أدق وأحدث المعلومات المتاحة، والإيحاء بخلاف ذلك سيكون مخادعا".



وأضاف: "على الرغم من أن طلب وسائل الإعلام كان مفهوما، إلا أنه يجب الموازنة بين مصالح المؤسسات الإخبارية في توفير أوسع وصول ممكن إلى الإجراءات مقابل المصالح المتنافسة".



وفي وقت سابق يوم الاثنين، حث محامو ترامب القاضي على رفض طلب وسائل الإعلام بوجود كاميرات في قاعة المحكمة.

روسيا اليوم