تصريحات ترامب قبل مثوله أمام المحكمة اليوم

الوكيل الاخباري - قبيل ساعات قليلة من مثوله أمام محكمة مانهاتن في نيويورك في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة، وصف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب لائحة الاتهام الموجهة ضده بالمثيرة للشفقة.

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وقال في تعليق نشره على حسابه في منصة "سوشيل تروث"، اليوم الثلاثاء، مدعي عام مانهاتن، ألفين براغ، سرب للتو وبطريقة غير قانونية معلومات بشأن لائحة الاتهام المثيرة للشفقة ضدي.



كما أضاف أعرف المراسل، وهو أيضاً يعرفه، في إشارة ربما إلى الصحفي الذي سرب في وقت سابق اليوم معلومات تفيد بأن الرئيس السابق يواجه 34 اتهاماً.

إلى ذلك، اعتبر أنه "إذا أراد المدعي العام الآن تبييض سجله المهني، فعليه أن يدين نفسه"، بسبب ما اقترفه من مخالفة قانونية. وختم قائلا: "سيسجل وصمة فشل في سجله القضائي، كذلك زوجته الكارهة لترامب"!



33 اتهاماً؟!

ومساء أمس الاثنين، انتقد ترامب أيضا براغ، لافتاً في تعليق على "سوشيل تروث"، إلى أنه سرب معلومات حول وجود 33 اتهاماً، ومشددا على وجوب استقالته.

ولا شك أن اسم ألفين براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، سيحفر مكانة له في التاريخ القضائي بأميركا، كأول مدعي عام على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولايات يوجّه اتهامات جنائية لرئيس أميركي!



السيناريو الكامل لما سيحدث!

يذكر أن ترامب الذي سافر أمس من فلوريدا إلى مدينة نيويورك، سيمثل اليوم أمام المحكمة من أجل توجيه لائحة الاتهامات ضده، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية.



ثم سيعود بعد ذلك إلى فلوريدا، حيث سيلقي كلمة في مار لاجو الساعة 0015 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.



وقضية نيويورك هي واحدة فحسب من التحقيقات التي تواجه ترامب الذي رشح نفسه مرة أخرى للرئاسة.



إذ تحقق وزارة العدل الأميركية في كل من تصرفات ترامب خلال انتخابات 2020، واحتفاظه بوثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

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