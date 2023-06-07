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الأربعاء، 07-06-2023 04:48 م

سيمور هيرش يتهم بلينكن بتأجيج النزاع في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - اتهم الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بولتيزر، سيمور هيرش، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بتأجيج النزاع في أوكرانيا والكراهية تجاه روسيا.

وفي مقال نشره "هيرش" على صفحته في موقع "Substack" تطرق فيه إلى خطاب "بلينكن" في العاصمة الفنلندية، هلكسني، في 2 يونيو الجاري بمناسبة انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، حيث قال "كصقر تقليدي في موقفه من روسيا، فقد تفوق (بلينكن) على نفسه وسط غضب تمسكه بالحرب في أوكرانيا".

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مشيرا إلى أن بلينكن تجاهل جميع الأحاديث الخاصة بجهود حفظ السلام ووقف إطلاق النار، الأمر الذي يحتاج إليه الجيش الأوكراني والأوكرانيون.


وأردف قائلا "يمكن صياغة رسالته الحالية بشكل أكثر وضوحا: أنا أكره الروس، ودع الدم يُسفك".


معتقدا بأن وزير الخارجية الأمريكي شوّه المعلومات حول الوضع الحقيقي في العالم عندما تحدث في هلسنكي حول "العزلة الدولية لروسيا".


فيما عبر هيرش عن شكه في صحة تصريحات بلينكن بشأن التخلي "السريع والحازم" للدول الأوروبية عن الطاقة الروسية، لا سيما ألمانيا وتخليها الفوري عن تدشين خطة أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2". وذكر أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، تغلب على نقص الغاز الروسي في الشتاء الماضي فقط بفضل الاحتياطيات الكافية والشتاء الدافئ ومليارات الدولارات من الإعانات الحكومية للأسر والشركات الألمانية.

 

RT

 




 

 


 

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