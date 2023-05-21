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الأحد، 21-05-2023 04:50 م

قديروف: المخابرات الأوكرانية تحاول اغتيالي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، في حديث تلفزيوني، إن أجهزة استخبارات أوروبية تعد محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية ضده بواسطة المخابرات الأوكرانية.

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وأضاف قديروف: "هم يبذلون كل جهودهم للتخلص مني. وهناك معلومات تفيد بأن بعض الأجهزة الأمنية الأوروبية المختصة، تحضر لتنفيذ عمليات إرهابية ضدي، وذلك من خلال المخابرات الأوكرانية".

في وقت سابق، اعترف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، بضلوع الاستخبارات الأوكرانية في تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت شخصيات اجتماعية وصحفيين معروفين في روسيا.

 

RT

 




 

 


 

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