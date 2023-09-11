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الإثنين، 11-09-2023 02:49 م

الكرملين يعلن عن زيارة وشيكة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين عن زيارة وشيكة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال الأيام المقبلة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان الخدمة الصحفية للكرملين: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون بزيارة رسمية إلى روسيا خلال الأيام المقبلة".

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وكانت المرة الأخيرة التي زار فيها كيم جونغ أون روسيا في أبريل من عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بالقطار، وعقد لقاء مع الرئيس بوتين في حرم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية على جزيرة "روسكي".

 




 

 


 

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