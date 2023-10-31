الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل وثيقة إسرائيلية مسربة أوصت باحتلال غزة

القسام تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية

قرار من السيسي بشأن أهالي شمال سيناء

اليونيسيف: تزايد وفيات أطفال غزة بسبب الجفاف

توجيهات ملكية تم تنفيذها اليوم الثلاثاء

داخلية غزة: لم تدخل قطرة وقود واحدة للقطاع منذ 25 يوماً

هام لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

الصحة في غزة: توقف المولدات الرئيسية في الشفاء والإندونيسي غداً

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية ولكن لا يريد أن يعلن عنها

البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت 1.3 % مع نهاية أيلول الماضي

عاجل

القسام تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية

الثلاثاء، 31-10-2023 01:16 م

الكويت تدعو لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

6540c1304236047d1c7d46c6


الوكيل الإخباري - استنكر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح "العدوان الإسرائيلي الغاشم" على قطاع غزة.

وقال خلال كلمة ألقاها في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة: "نتابع باهتمام ما يجري في غزة من أحداث دامية ونستنكر الانتهاكات والقصف الإسرائيلي الغاشم، والتهجير القسري الذي تجاوز القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية".

اضافة اعلان


وأكد على موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية "مطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية"، مشددا على تأييد كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.


RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6540d7364236047e965002de

الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربي البلاد

252

قرار من السيسي بشأن أهالي شمال سيناء

image (12)

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال ووسط إيران

elbashayer-2023-10-25_600369-1140x641

صحيفة لبنانية تكشف ملامح خطاب حسن نصر الله المُرتقب

2

يهمس بشكل مخيف في أذن طفل .. موجة سخرية تصيب بايدن

6540921b42360428a131e2ab

المركبة الفضائية الصينية "شينتشو 16" تعود إلى الأرض

أخبار متعلقة
65327c95423604667876a9c3

مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير بمصر

652fb9eb4c59b720d20ab7bb

السيسي يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء مصر

652fa2054c59b72d19759e0c

رئيس وزراء العراق الأسبق يطالب بانسحاب القوات الأمريكية من بلاده

652e2f184c59b744ca08fa33

السوداني لبايدن: استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم

WhatsApp Image 2023-10-15 at 4.55.03 PM

السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي

652668d84236044f646f465a

وزير الصحة اللبناني يدعو إلى رفع الجاهزية الصحية تحسبا لأي طارئ