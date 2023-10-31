الكويت تدعو لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

الوكيل الإخباري - استنكر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح "العدوان الإسرائيلي الغاشم" على قطاع غزة.



وقال خلال كلمة ألقاها في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة: "نتابع باهتمام ما يجري في غزة من أحداث دامية ونستنكر الانتهاكات والقصف الإسرائيلي الغاشم، والتهجير القسري الذي تجاوز القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية".

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وأكد على موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية "مطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية"، مشددا على تأييد كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.



RT