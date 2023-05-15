الإثنين 15-05-2023
الوكيل الاخباري

المجلس الأعلى للانتخابات التركية يحدد موعد الجولة الثانية

الجامعة الأردنية تقرر تعديل دوام الموظفين اعتبارا من الثلاثاء

الفيدرالي الأميركي يلوح برفع الفائدة من جديد

الخصاونة: نبذل كل جهدنا لتوفير فرص العمل وحل الفقر والبطالة

انتخابات تركيا تخرج سجينا من الزنزانة إلى البرلمان

انخفاض وتراجع حركة بيع العقار والشقق في الأردن

مكتب رئيس الوزراء البريطاني: لا نعتزم إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

إطلاق مشروع لتعزيز الأمن الغذائي وسبل عيش المجتمعات الريفية الهشة في الأردن

الأشغال الشاقة 20 عاما لمتهم قتل آخر دهسا بمركبته مرتين

انخفاض الاسترليني أمام الدولار

الإثنين، 15-05-2023 04:10 م

المجلس الأعلى للانتخابات التركية يحدد موعد الجولة الثانية

6461c5f24236041bb305b35f


الوكيل الإخباري- أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية عن النتائج الرسمية حيث حصل مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان على نسبة 49.51%، وكيليتشدار أوغلو على 44.88٪.

اضافة اعلان

 

وأعلن رئيس رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد في تركيا في 28 مايو، حيث تم تبني القرار رسميا: "قررت الهيئة على أساس الوضع الحالي، حيث لا يحصل أي مرشح على 50٪ من الأصوات، إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 28 مايو. وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا".

وأضاف ينار أنه عند الساعة 15.15 ظهرا حصل أردوغان على 49.51٪ من الأصوات، وكيليتشدار 44.88٪ ، وسنان أوغان 5.17% في حين أن نتائج أكثر من 35000 من الناخبين الذين صوتوا في الخارج لم يتم فرزها بعد.واكتمل فرز الأصوات في مراكز الاقتراع في تركيا بنسبة 100٪.

إلى ذلك قال أحمد ينار، في وقت سابق من اليوم ، أنه نتيجة فرز 99.3٪ من أكثر من 192000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد. بلغت نتائج التصويت حتى الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (بتوقيت موسكو)، 49.4٪ لأردوغان، و44.96٪ لكيليشدار أوغلو، و5.2٪ لأوغان".

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وبالتالي ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.

وأعلن ينار، أمس الأحد، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل. مع حلول الساعة 17:00 عصر أمس الأحد.

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة "تاس" الروسية أنه: "وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
646228514c59b730c7135f90

انتخابات تركيا تخرج سجينا من الزنزانة إلى البرلمان

64621fa942360444aa557bd1

مكتب رئيس الوزراء البريطاني: لا نعتزم إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

64621ce642360442633f4fe5

بوتين يوقع مرسوما يسهّل منح الجنسية للأجانب

FwH95qsXsAAlm0Q

تركيا.. أوغان يعلن عن الشخص الذي سيدعمه في جولة الإعادة

64620f2c42360442633f4fd6

البرهان يعفي مدير عام الشرطة في السودان

64620cf64236042ec12375f9

المعارضة الموريتانية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات

أخبار متعلقة
645f55b94c59b72f8c241237

من لاعب كرة قدم فشل في بلوغ النجومية إلى زعيم عالمي.. أردوغان أمام انتخابات حاسمة

2019-03-27-usak-17

أردوغان: أثق بـ "حكمة الأناضول" وليس الغرب

469556-1918004105

لافروف يقترح وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة

645b2729423604338960c506

وزير الداخلية التركي يتهم واشنطن بمحاولة التدخل في الانتخابات في بلاده

0x0--12-1683293597553

تركيا: 1.7 مليون ناخب صوتوا بالخارج وفي المعابر

6457a0b54c59b746c277bc7b

لقاءات ثنائية وثلاثية في إطار الاجتماع الرباعي المرتقب بموسكو