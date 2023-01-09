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الإثنين، 09-01-2023 11:28 ص

المعارضة التركية ستعلن عن مرشحها للانتخابات الرئاسية في شهر فبراير

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الوكيل الاخباري- أفادت المعارضة التركية، بأنها سترشح شخصا واحدا من فصائل المعارضة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، وستعلن عن اسمه في شهر فبراير المقبل.

وأوضح الكاتب التركي عبد القادر سلفي، في مقاله في صحيفة Hürriyet، أن فصائل المعارضة التركية ستعلن في شهر فبراير عن مرشحها المشترك للرئاسة، وأشكال التحالف الانتخابي، ومهام قادة الأحزاب الـ 6 .

وأفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ستعقد في الـ 18 من يونيو 2023، مع احتمالية تقديم الموعد.

وفي وقت سابق أفاد تحالف الشعب، الذي يتشكل من حزبي العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، بأن أردوغان سيكون مرشح التحالف في الانتخابات المقبلة.

ومن جهته دعا أردوغان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كيليغدار أوغلو، للإعلان عن اسم مرشحه الرئاسي.

 وفي ذات الوقت، تعقد اجتماعات دورية بين قادة أحزاب المعارضة الستة، الذين أصدروا بيانا حول إعداد مذكرة لتحويل نظام الحكم في تركيا من الرئاسي إلى البرلماني.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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