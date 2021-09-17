الجمعة 17-09-2021
الوكيل الاخباري

أبطال نفق الحرية يكبدون الاحتلال نحو 31 مليون دولار أمريكي

عودة التعليم عن بعد شائعة تطفو من جديد

تفاصيل جديدة حول فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع

ارتفاع كبير بوفيات كورونا في غزة

لبنان يرفع أسعار البنزين بنسبة 38%

فاجعة وفاة عشرينية حرقا على يد زوجها تشعل مواقع التواصل

سماوي : مواصلات مجانية للوصول إلى مهرجان جرش

حريق محدود في مستشفى السلط

مراكز لإعطاء جرعتي اللقاح المضاد لكورونا الجمعة

خبير عالمي : العالم على موعد مع المتحور الوحش

الجمعة، 17-09-2021 10:25 ص

المكسيك : مقتل 9 مسلحين في تبادل لإطلاق النار قرب الحدود

61443f3c423604555142c3e7


الوكيل الإخباري - قتلت قوات من الجيش المكسيكي والشرطة تسعة 9 مسلحين مشتبه بهم، في تبادل لإطلاق النار معهم، بالقرب من الحدود المكسيكية-الأمريكية.

اضافة اعلان

 

وقالت حكومة ولاية كواويلا الحدودية الشمالية، إن ضباط شرطة الولاية تعرضوا لإطلاق نار أثناء قيامهم بدورية على طريق ترابي بجنوب غرب مدينة نويفو لاريدو الحدودية، أمس الخميس.


وأضافت حكومة الولاية أنها استدعت تعزيزات عسكرية لاحقت وقتلت المهاجمين بعد مواجهة معهم.


ومن بين السيارتين اللتين تم العثور عليهما في مكان الحادث، كانت إحداهما شاحنة مزودة بدروع من ألواح فولاذية محلية الصنع، وعادة ما تستخدم مثل هذه الشاحنات من قبل عصابات المخدرات في المنطقة.


وأكدت حكومة الولاية أنه تم العثور على 10 قطع من الأسلحة في الموقع، من بينها بندقية قنص من عيار 50.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6144665f4236042fd96b64a8

أوزبكستان تدعو لرفع التجميد عن أصول أفغانستان في الخارج

لبنان

لبنان.. بري يدعو البرلمان إلى جلسة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة

61445e44423604555142c461 (1)

لبنان.. وصول الباخرة الأولى من الفيول العراقي إلى طرابلس

61444e5f42360454ef530dcf

تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

6144595d4c59b7070a168dd7

طالبان لا تستبعد إجراء انتخابات في أفغانستان

61443c8b4c59b706d5338913

24 ولاية أمريكية تهدد بايدن بإجراءات قانونية ضد فرض لقاح كورونا على الموظفين

أخبار متعلقة
امارات

الإمارات.. حريق ضخم في مصنع للإطارات

انفجار

انفجار في مستودع للنفط في دونيتسك بأوكرانيا

61382e8d4c59b75b27420956

مصرع أكثر من 40 شخصا بحريق في سجن بإندونيسيا

ي

باكستان.. 4 قتلى و19 مصابا جراء هجوم انتحاري جنوب غربي البلاد