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الإثنين، 19-02-2024 11:32 ص

"الناتو": الغرب علّق آمالا مبالغا فيها على قدرات القوات الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - اعترف رئيس لجنة "الناتو" العسكرية الأدميرال روب باور بأن الدول الغربية علقت آمالا مبالغا فيها بقدرات القوات الأوكرانية رغم كافة الدعم الغربي على مواجهة الجيش الروسي.

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وقال: "الغرب كان متفائلا للغاية بمآل العمليات العسكرية عام 2023. اعتقدنا أنه إذا أعطينا الأوكرانيين الذخيرة وقدمنا لهم التدريب الذي يحتاجون إليه، سينتصرون".

وأضاف: "علينا هذا العام أن نحاول ألا نكون أكثر تشاؤما، ولو لمجرد أن حقيقة بقاء أوكرانيا حتى الآن دولة ذات سيادة هو أمر رائع ببساطة".


وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت تحرير أفدييفكا بالكامل من القوات الأوكرانية التي انسحبت من المدينة بشكل فوضوي كبدها خسائر فادحة.

 

RT

 




 

 


 

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