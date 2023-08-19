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السبت، 19-08-2023 05:38 م

النيجر.. وصول وفد "إيكواس" لبحث أزمة السلطة

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الوكيل الاخباري - وصل وفد عن مجموعة "إيكواس" اليوم السبت إلى النيجر للقاء قيادة المجلس العسكري الانتقالي، في محاولة لحل أزمة السلطة وتجنيب النيجر التدخل العسكري الخارجي.

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وأفاد مصدر بأن الوفد يضم رئيس نيجيريا السابق عبد السلام بوبكر، وأمير سوكوتو.

وفي وقت سابق، قال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، إن المجموعة قد ترسل بعثة دبلوماسية إلى النيجر يفي الـ19 من أغسطس، وأن أعضاء المجموعة على استعاد لحل النزاع سلميا لكن "رقصة التانغو تحتاج لشخصين".

وذكر رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين، مؤخرا إن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر للمفاوضات مع "إيكواس".

 




 

 


 

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