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الإثنين، 11-03-2024 09:44 ص

الوكالة الأوروبية للبيئة : أوروبا قد تواجه أوضاعا كارثية بسبب تغير المناخ

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الوكيل الإخباري - حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة، اليوم الإثنين، من أن أوروبا قد تواجه أوضاعا كارثية بسبب تغير المناخ.

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وقدمت الوكالة أول تقرير لها حول تقييم المخاطر المناخية في أوروبا وبينت أن "الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي شاهدناها في السنوات الأخيرة في أوروبا سوف تتفاقم وتؤثر في الظروف المعيشية في كل أنحاء القارة".

وقالت مديرة الوكالة لينا يلا مونونيني :" إن المخاطر التي تفرضها المخاوف المناخية تنمو بشكل أسرع من استعدادنا المجتمعي، وإن هذه الأحداث تمثل الوضع الطبيعي الجديد ويجب أن تكون أيضا بمثابة طلقة تحذيرية".

وعرض تقرير الوكالة الأوروبية للبيئة 36 للمخاطر المناخية الرئيسية للقارة، يستدعي 21 منها إجراءات فورية، وثمانية تتطلب استجابة طارئة. 

 




 

 


 

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