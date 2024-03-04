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الإثنين، 04-03-2024 11:33 ص

ضابط بلجيكي كبير يحذر من النقص الحاد للذخيرة في أوروبا بعد استنزافها في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- حذر نائب وزير الدفاع البلجيكي السابق مارك ثيس من النقص الحاد للذخيرة في دول أوروبا بعد استنزاف قوات كييف لها، مشيرا إلى أن تعويض بعض الذخائر الحيوية قد يستغرق 7 سنوات.

ونقل عنه موقع Merkur.de أن حرب أوكرانيا "استنزفت مخزونات الذخيرة في جميع أنحاء أوروبا، وهناك حاجة ماسة للإمدادات"، محذرا من صعوبة تعويض هذه المخزونات.

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وقال: "إذا طلبنا اليوم بعض أنواع الذخيرة سوف يستغرق الحصول عليها 7 سنوات، وحتى أبسط أنواع الذخيرة من عيار 5.56 مم".

وأضاف أن هذه ليست مشكلة أوكرانيا بقدر ما هي مشكلة حلف "الناتو"، حيث توجد خلافات بين الدول الأعضاء حول عواقب هذا النقص في الذخيرة.

وقال: "نحن في وضع صعب، وهو ما يتطلب الكثير من العمل. وقد نكون على يقين من أن خصومنا في موسكو أو بكين يعرفون عن ذلك النقص في الذخيرة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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