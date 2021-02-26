الولايات المتحدة تفرض قيودا على منح تأشيرات لـ 76 سعوديا

الوكيل الاخباري -

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فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، قيودا على منح التأشيرات لـ76 شخصا سعوديا، بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، نسخة رُفعت عنها السرية من تقرير المخابرات الأميركية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.وجاء في التقرير، "أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على عملية لاعتقال أو قتل خاشقجي"، وفقا لرويترز.وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال على تويتر، إن الولايات المتحدة ستبدأ سياسة جديدة تحمل اسم "خاشقجي" تتضمن فرض قيود على تأشيرات المتورطين بهجمات ضد الصحفيين والناشطين.