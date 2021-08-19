الخميس 19-08-2021
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الخميس، 19-08-2021 02:37 م

اليابان تخطط لدراسة أحد أقمار المريخ

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الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أنها تخطط لإرسال مركبة فضائية لدراسة أحد أقمار كوكب المريخ.

وقال بيان صادر عن الوكالة "تخطط اليابان لإرسال مسبار لاستكشاف قمر المريخ فوبوس عام 2024، وجمع عينات من تربة هذا القمر".

وأضاف البيان "من المفترض أن ترسل مركبة نحو فوبوس، وهذه المركبة ستحمل مسبارا سيقوم بجمع عينات من سطح هذا القمر، وبعدها ستعود المركبة باتجاه الأرض حاملة تلك العينات، وقبل دخولها الغلاف الجوي لكوكبنا ستسقط العينات في كبسولة خاصة ليحصل عليها الخبراء اليابانيون، أي كما حصل سابقا مع مسبار هايابوسا-2 التي أرسلته اليابان لدراسة كويكب ريوغو".

ويتوقع العلماء اليابانيون أن المسبار سيتمكن من جمع نحو 10 غرامات من العينات من تربة قمر "فوبوس"، وأن هذه العينات ستساعدهم في إجراء دراسات علمية لمعرفة أصل هذا القمر.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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