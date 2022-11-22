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الثلاثاء، 22-11-2022 04:23 م

اليابان تلغي هبوط مركبتها الاستكشافية على سطح القمر

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) انها ألغت عملية هبوط مركبتها الاستكشافية Omotenashi على سطح القمر لأسباب تقنية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "تقرر إلغاء عملية هبوط مركبة Omotenashi الاستكشافية على سطح القمر لأسباب تقنية، علما أن المركبة كان من المفترض أن تهبط في ليلة 21-22 نوفمبر الجاري، لكنها غير قادرة على استقبال الإشارات من الأرض كون ألواحها الشمسية لم تفتح بالاتجاه الصحيح والبطاريات فيها لا تتلقى الطاقة اللازمة، وبالتالي كان من المستحيل تصحيح موقعها في الفضاء لتدخل مدار القمر وتهبط على سطحه".

وأشار البيان إلى أنه "وفي حال تمت معالجة مشكلة الاتصال بالمركبة فإن JAXA ستستخدمها لقياس معدلات الإشعاع في الفضاء، وأن Omotenashi التي تبلغ أبعادها 37/24 سم، ووزنها 12.6 كلغ كان من المفترض أن تصبح أول مركبة استكشافية يابانية تهبط على سطح القمر".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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