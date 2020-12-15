الثلاثاء 15-12-2020
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الثلاثاء، 15-12-2020 06:01 ص

ايران : عقوبات أمريكية تطال مسؤولين بارزين

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الوكيل الاخباري - حملت الولايات المتحدة طهران للمرة الاولى مسؤولية "خطف" الأميركي بوب ليفنسون "ووفاته على الأرجح"، علما أنه عنصر سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) فقد العام 2007 في إيران في ظروف غامضة.

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وأعلنت وزارة الخزانة الاميركية أن واشنطن فرضت عقوبات على مسؤولين بارزين في الاستخبارات الايرانية هما محمد باصري واحمد خزائي للاشتباه بضلوعهما في قضية ليفنسون، فيما حض مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب حكومة الرئيس المنتخب جو بايدن على أن يشمل أي تفاوض مقبل حول البرنامج النووي الإيراني "عودة جميع الأميركيين المعتقلين ظلما (في إيران) ".

 

 

المصدر - العربية 


 




 

 


 

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